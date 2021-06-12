В Одесской филармонии покажут нашу жизнь глазами давно забытых вещей

20 июня в Одесской областной филармонии – литературно-драматический проект Александра Гутина и Оскара Кучеры «Я не умею плакать» — наша жизнь глазами давно забытых вещей.

Александр Гутин — автор замечательных историй, писатель, сценарист, артист и Оскар Кучера — известный российский актёр, шоумен, телеведущий представят в Одессе литературно-драматический проект.

Вы узнаете, что забытые вещи умеют слышать, говорить и чувствовать и что они могут рассказать о нас!

Каждого из нас окружает множество вещей. На протяжении нашей жизни их становится больше, они меняются, что-то мы приобретаем, от чего-то избавляемся и забываем. Но мы даже не представляем себе, что они-то, как раз, помнят о нас всё. Помнят и могут рассказать о событиях, которые мы забыли или просто на хотим вспоминать. Старая пластинка, перегоревшая лампочка, поломанная игрушка… Что, если они умеют слышать, говорить и чувствовать?

Цена билетов от 300 до 850 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 20 июня, воскресенье, 19:00.

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