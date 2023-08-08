Театральное агентство ТЕ-АРТ представит в Одессе французскую историю о любви

13 августа театральное агентство «ТЕ-АРТ» представит в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного спектакль «О чём молчат женщины».

Это французская история о любви, длиной во всю жизнь. Три женщины, трое мужчин. История любви, вдохновляющая на прекрасное. Влюбленная женщина – это цветок, расцветающий каждый день. В течение своей жизни она открывает сердце для каждого, кто может посеять в её душе счастье. Всё может отдать человек своему верному другу – всё, только не ту женщину, которую любит. Женщина же отдаст своему мужу своё сердце навсегда. Поиск настоящей любви может длиться всю жизнь.

История героев показывает отношения между мужчиной и женщиной на протяжении трёх прекрасных периодов – юность, молодость и мудрость. Всё, что объединяет их, — это поиск любви. Ибо никакого содержания нет в этом мире без него. Юность – завораживает, молодость – вдохновляет, а мудрость – продолжает любить.

Судьбы героев переплетаются между собой — они радуются и унывают, планируют и мечтают, ищут и находят, теряют всё, но продолжают верить, что на свете существует настоящая любовь.

В ролях: Вера Кобзарь — актриса театра и кино, звезда сериалов «Бешеная свадьба», «Родственники», «Пикник»; Дарья Петрожицкая – заслуженная артистка Украины, звезда сериала «Папик»; Ксения Вертинская – актриса театра и кино, звезда сериала «СидорЭнки и СидОренки»; Алексей Вертинский – народный артист Украины; Сергей Кияшко – заслуженный артист Украины, актёр Киевского академического театра на Левом берегу Днепра; Даниил Маржец – актёр театра и кино.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3

Возрастные ограничения: 16+

Приходите к 18 часам.

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