Одесса провела в последний путь Евгения Голубовского

8 августа Одесса простилась с Почётным гражданином города, известным журналистом, литературоведом и вице-президентом Всемирного клуба одесситов Евгением Голубовским.
Как сообщает корреспондент Одесса News, траурная церемония прошла у Мемориала выдающимся одесситам в Преображенском парке.
Проводить в последний путь Евгения Моисеевича собралось несколько сотен горожан.
Известный журналист, культуролог и литературовед умер на 86-м году жизни.
Почти до последних дней Евгений Моисеевич был социально активным и занимался любимым делом – писал.
Память о Евгении Голубовском сохранится в истории Одессы, его произведениях и нашей памяти.
Фото: «Одесса», Думская
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