Одесса провела в последний путь Евгения Голубовского

8 августа Одесса простилась с Почётным гражданином города, известным журналистом, литературоведом и вице-президентом Всемирного клуба одесситов Евгением Голубовским.

Как сообщает корреспондент Одесса News, траурная церемония прошла у Мемориала выдающимся одесситам в Преображенском парке.

Проводить в последний путь Евгения Моисеевича собралось несколько сотен горожан.

Известный журналист, культуролог и литературовед умер на 86-м году жизни.

Почти до последних дней Евгений Моисеевич был социально активным и занимался любимым делом – писал.

Память о Евгении Голубовском сохранится в истории Одессы, его произведениях и нашей памяти.

Фото: «Одесса», Думская

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