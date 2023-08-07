Перестало биться сердце Почётного гражданина Одессы Евгения Голубовского

Не стало Почётного гражданина Одессы, известного журналиста, культуролога и литературоведа Евгения Голубовского.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Для нашего города это действительно тяжёлая утрата. О таких говорят: он любил Одессу в себе, а не себя в Одессе. Почти до последних дней Евгений Моисеевич был социально активным и занимался любимым делом – писал. Казалось, он знал всё и обо всех в Одессе и умело совмещал историю с современностью.

«Мои искренние соболезнования родным и близким. Память о Евгении Голубовском сохранится в истории Одессы, его произведениях и нашей памяти. Царство Небесное!», — скорбит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Евгений Моисеевич Голубовский родился в Одессе 5 декабря 1936 года. Окончил Одесский политехнический институт. Проработав несколько лет инженером, ушёл в журналистику, связанную с культурой и историей Одессы. В своё время был корреспондентом и редактором многих одесских газет. Четыре года возглавлял депутатскую комиссию Одесского горсовета по культуре. 12 лет был ведущим культурологических телепрограмм «Конец века» – «Новый век», рубрику «Многонациональная Одесса» в журнале «Пассаж». В 1990 году Евгений Голубовский создал газету Всемирного клуба одесситов «Всемирные одесские новости», а спустя ещё 10 лет стал заместителем редактора литературно-художественного альманаха «Дерибасовская-Ришельевская» (с 2000г.). Его произведения публикуются в журналах Украины, США, Израиля и других стран.

Многие годы знаток литературы занимался сбором и хранением исторических данных об Одессе. Ещё с середины 90-х годов, когда улицам центральной части Одессы только начали возвращать их исторические названия, Евгений Моисеевич участвовал в работе городской историко-топонимической комиссии. Являлся членом Национального союза журналистов Украины и председателем Общественного совета Музея современного искусства Одессы.

В арсенале наград Евгения Голубовского — «Золотое перо Одессы», «Общественное признание», ежегодная муниципальная премия «Культурная столица», Почётное отличие Одесского городского головы «Трудовая слава». За выдающееся профессиональное мастерство, многолетнюю просветительскую и культурно-художественную деятельность, активную общественную позицию, весомый личный вклад в развитие литературы, журналистики, культуры и искусства многонациональной Одессы Евгений Моисеевич Голубовский был отмечен Почётным знаком Одесского городского головы имени Г.Г. Маразли всех трёх степеней, что приравнивается к статусу «Почётный гражданин Одессы».

«Одесса News» скорбит… Редакция выражает искренние сочувствия родным и близким Евгения Голубовского.