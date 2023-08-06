Песня воскресенья на Одесса News: Без обмежень, «Дим»

Группа «Без обмежень» в июле презентовала клип на новую песню «Дым».

Об этом говорится на странице группы в Facebook.

«Дым» олицетворяет чувства людей, которые держатся за надежду из последних сил», — говорится в сообщении.

«Это первая в истории «Без обмежень» видеоработа, когда эта же картинка, которую я нарисовал себе в голове – появилась на экране в деталях. Вот такие совпадения, столь точно и чётко переданные эмоции, мысли, и вообще коннект песни с видеорядом происходит очень редко. Я очень рад, что получилось снять и смонтировать именно такой клип. Очень спасибо, конечно, Владу Разиховскому за режиссуру», — заявил лидер группы Сергей Танчинец.

Надія, йди!

Помри, бо через тебе помираю я,

Не рви наживо мою душу,

Піди навіки, згасни як зола.

Віддай мені очі,

Наповнені спокійним тихим сном,

Мене залиш одного серед ночі,

Бо Всесвіт є холодним дном.

Бо зараз Всесвіт є холодним

Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим

І спокій з ним,

І спокій, спокій з ним

Нехай по тобі тут залишиться лиш дим.

Не бачиш, я втомився, хочу спати?

Бачиш відчай у моїх очах?

Надія йди, тебе не хочу мати,

Не хочу плутатись в заплутаних думках.

Не хочу вірити, що принесеш бажане,

Його ще й не отримати по тім,

Не хочу сподіватись, хочу не бажати,

Я хочу, щоб розвіялась, як дим!

Я хочу, щоб надія ти, розвіялась як

Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим

І спокій з ним,

І спокій, спокій з ним

Чуєш? Дим

Нехай по тобі тут залишиться лиш дим.

І спокій з ним,

І спокій, спокій з ним

Нехай по тобі тут залишиться лиш дим.

І спокій з ним,

І спокій, спокій з ним

Нехай по тобі тут залишиться лиш дим.

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