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В Одесской филармонии пройдёт концерт виртуозной музыки с посвящением ВСУ

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4 февраля в Одесской областной филармонии состоится концерт виртуозной музыки. Посвящается ВСУ и беженцам.

В концерте примут участие Лауреат международного конкурса и фестиваля «Золотые скрипки Одессы», преподаватель ОНМА им.А.В.Неждановой, солист Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха Георгий Соколов (скрипка) и Лауреат международного конкурса Анастасия Мельник — фортепиано.

Лектор-музыковед — Эльвира Паламарчук.

В программе:

  • Н.Паганини. Кампанелла, Кантабиле, Каприси
  • Г.Венявский. Концерт №1, 1 часть
  • Г.Венявский. Полонез.
  • А.Вивальди. Лето.
  • М.Скорик. Мелодия.
  • А.Баццини. Рондо.
  • В.Монти. Чердаш.

Приходите к 14.00.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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