В Одесской филармонии пройдёт концерт виртуозной музыки с посвящением ВСУ

4 февраля в Одесской областной филармонии состоится концерт виртуозной музыки. Посвящается ВСУ и беженцам.
В концерте примут участие Лауреат международного конкурса и фестиваля «Золотые скрипки Одессы», преподаватель ОНМА им.А.В.Неждановой, солист Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха Георгий Соколов (скрипка) и Лауреат международного конкурса Анастасия Мельник — фортепиано.
Лектор-музыковед — Эльвира Паламарчук.
В программе:
- Н.Паганини. Кампанелла, Кантабиле, Каприси
- Г.Венявский. Концерт №1, 1 часть
- Г.Венявский. Полонез.
- А.Вивальди. Лето.
- М.Скорик. Мелодия.
- А.Баццини. Рондо.
- В.Монти. Чердаш.
Приходите к 14.00.
Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.
Адрес: ул. Бунина, 15.
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