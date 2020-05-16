Что предлагает Одесса на выходных

В выходные дни 16-17 мая опять придётся держать руку на пульте. Можно, правда, в масочке принять солнечные ванны на пляжах Одессы, благо, мэр города уже проверил их «качество», погулять по весенним паркам, скверам, майским аллеям и даже посетить зоопарк.

В общем, как всегда, выбор за Вами!

16-17 мая Одесский зоопарк открыт для посещений. Начало работы – с 9:00. Все посетители обязаны носить маски. На входе будет производиться измерение температуры. Каждый сможет воспользоваться дезинфицирующими средствами. Коллектив зоопарка постарается обеспечить гостям максимально комфортные условия пребывания.

16 мая можно поучаствовать в наведении порядка на Мысе Большой Фонтан. Организаторы субботника предлагают очистить территорию от мусора и полить деревья, которые высадили здесь осенью. Все противоэпидемические меры будут соблюдены.

17 мая в Музее контрабанды бесплатное посещение, но в маске, Можно с головой окунуться в историю одесской контрабанды. Музей будет открыт с 11 до 19 часов.

16-17 мая Одесский городской клуб фотографов «Фотон-2» приглашает всех желающих на онлайн-фотовыставку «Моя одесская весна 2020 года», которая проходит на официальной странице фотоклуба в сети Facebook. На фотовыставке представлены работы одесских фотографов: портреты, пейзажи, городские этюды – всё, что было снято весной 2020 года.

Одесская опера предлагает ознакомиться с онлайн-версией балета «Спящая красавица». Балет поставлен по сюжету сказки Шарля Перро. Участие в спектакле принимают артисты балета, оркестра, воспитанники образцового ансамбля классического танца «Фуэте» Детской школы искусств № 4 и детская хореографическая школа Одессы.

До 17 мая в одесском театре музкомедии онлайн-фестиваль «Акация Фест в Карантинной гавани» на Facebook-странице театра. «Раньше суда, приходившие в Одессу, на 40 дней отправлялись в обсервацию на случай возникновения на них болезней. Гавань, где они стояли, поэтому получила название Карантинной. Символ нашего фестиваля – лодка. Сегодня мы на нашей театральной лодке стоим в карантине. Но и в карантине жизнь продолжается. В дни фестиваля жить будем по морскому режиму: побудка, обед, отбой», – объясняют в театре.

Дом клоунов выложил в открытый доступ видеозапись спектакля «Моцарт и Сальери». Спектакль создан в жанре импровизации, он полон баловства и детской непосредственности. Главные роли в «криминальной комедии из жизни позднего средневековья» сыграли Борис Барский и Владимир Комаров.

Одесский музей Блещунова приглашает принять участие в онлайн-викторине. Вопросы викторины касаются уникального образца китайского лакового искусства эпохи Мин – шестистворчатой двухсторонней ширмы, выполненной в технике коромандельского лака. Этот экспонат представлен в зале «Буддийский Восток». Оценивать ответы будет автор викторины, старший научный сотрудник музея Наталья Андрущенко. Для того, чтобы получить приз, нужно давать не просто правильные ответы, они должны быть развёрнутыми и аргументированными. Ответы нужно прислать на музейную почту museumbleschunov@gmail.com.

По 5 июня Координационный центр по предоставлению правовой помощи проводит онлайн-конкурс детских рисунков «Страна моих прав». Участники – дети до 18 лет. Принять участие в конкурсе, узнать об условиях участия, ознакомиться с детскими работами и проголосовать за понравившийся рисунок можно на официальном сайте конкурса http://art-konkurs.legalaid.gov.ua Тема рисунков – права детей. Чтобы подать работу на конкурс, дети с помощью родителей должны зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить фотографию или сканированную копию рисунка. После прохождения модерации она появится на сайте для дальнейшего голосования.

Одесский художник Степан Рябченко инициировал первую в Украине онлайн-выставку современного искусства. На выставке под названием Strange Time можно увидеть работы самого Рябченко и ещё 42 художников со всего мира. Степан Рябченко – один из лидеров в области цифрового искусства. Он стал одним из самых успешных украинцев в возрасте до 30 лет по версии Forbes.

Уютных выходных!

Фото; Бориса Бухмана, Алёны Ксенофонтовой, Думская, Одесса News