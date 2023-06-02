Одесских детишек приглашают на праздник в парк Победы

3 июня в одесском парке Победы состоится праздничное мероприятие «Страна мечтаний», посвящённое Международному дню защиты детей.

Перед гостями мероприятия с концертом выступят одесские творческие коллективы и исполнители.

В течение праздника для юных одесситов будут организованы игры, развлечения, конкурсы, викторины, проведены мастер-классы по аквагриму, гончарному делу, рисованию, аппликации, оригами, изготовлению куклы-мотанки.

Приходите к 11:00.

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