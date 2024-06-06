В Одессе состоится концерт непревзойдённой пианистки

9 июня в Одесской областной филармонии состоится концерт пианистки Дианы Гульцовой.
Диана Гульцова — заслуженная артистка Украины, солистка областной филармонии. Непревзойденная пианистка исполнит произведения, неподвластные времени.
История создания знаменитых шедевров оживёт благодаря рассказам ведущей — лектора-музыковеда филармонии Эльвиры Паламарчук.
В программу концерта вошли удивительные произведения, которые ценит весь мир, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Роберта Шумана.
Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно быстро оформить здесь. Детям бесплатно до 5 лет без предоставления отдельного места.
Возрастные ограничения не предусмотрены.
Приходите к 18 часам.
Адрес: ул. Бунина, 15.
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