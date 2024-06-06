В Одессе состоится концерт непревзойдённой пианистки

9 июня в Одесской областной филармонии состоится концерт пианистки Дианы Гульцовой.

Диана Гульцова — заслуженная артистка Украины, солистка областной филармонии. Непревзойденная пианистка исполнит произведения, неподвластные времени.

История создания знаменитых шедевров оживёт благодаря рассказам ведущей — лектора-музыковеда филармонии Эльвиры Паламарчук.

В программу концерта вошли удивительные произведения, которые ценит весь мир, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Роберта Шумана.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно быстро оформить здесь. Детям бесплатно до 5 лет без предоставления отдельного места.

Возрастные ограничения не предусмотрены.

Приходите к 18 часам.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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