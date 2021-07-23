Куда пойти в Одессе на выходных 24-25 июля

Выходные дни в Одессе 24-25 июля будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и…

Выбор, как всегда, за Вами! Не забывайте, что 24 июля Международный день заботы о себе (International Self-Care Day). Не забывайте о себе, берегите себя!

24 июля в Летнем театре GORSAD главное событие этого лета — БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ Феликса ШИНДЕРА — самого знаменитого одесского Артиста с новой шоу-программой «Тихо Ша!». В рамках концерта — премьера новых одесских и авторских песен, а также — золотые хиты одесской классики — Семь сорок, Аманины, Хава Нагила и многие другие. Окунитесь в атмосферу настоящего чисто одесского Праздника и Шика! Общение с артистом, одесские анекдоты и юмор, Ваши фото на красной дорожке, фотозоны и угощение шампанским! Приходите к 19:00. Цена билетов от 700 до 2300 гривен.

24 июля на стадионе «Черноморец» состоится концерт белорусского хип-хоп исполнителя Макса Коржа. Певец готовит для зрителей мощный заряд драйва и эмоций, исполнит свои самые известные и популярные хиты, которые споет вместе с тысячами фанатов. Его творчество замешано на эстетике спальных районов, бодром речитативе и мощных танцевальных битах. Приходите к 20:00 с билетами стоимостью от 700 до 1550 грн.

24 июля на Морвокзале концерт 5’NIZZA в Одессе. Дуэт постоянных солистов Сергея Бабкина и Андрея Запорожца, народная любовь к которым не исчерпывается годами. Желающих будет много, а 5’NIZZA — одна!

Цена билетов от 390 до 1 500 гривен. Приходите к 20:00 на Летнюю концертную арену Морвокзала.

24 и 25 июля в парке Горького семейный фестиваль «День Нептуна». В программе праздника — театрализованное представление с Нептуном и Русалками, перформанс «Морская стихия» от лучших мастеров боди-арта Одессы и Украины, весёлые аниматоры и водные бои. Посетители смогут принять участие в буль-буль шоу от Музея Интересных Наук, пенном шоу, флеш-мобе по пусканию мыльных пузырей и мастер-классе по изготовлению морских сувениров на память. Специальный гость фестиваля — участник шоу «Х-фактор» Денис Рудой c шоу-балетом. Приходите к 10:00. Вход свободный.

24-25 июля Одесский музей западного и восточного искусства (ул. Пушкинская, 9) приглашает в три своих зала на выставку «Объединение искусством от Востока до Запада», подготовленную союзом маринистов.

Свои работы показал 31 художник — одесситы Сергей Ильин, Виктор Потеряйко, Снежана Мельник, Алёна Коншина, Ася Жукова, Светлана Карпова, а также их коллега из Японии Харуми Кобаяши и другие авторы.

24 и 25 июля фестиваль «Цимес Маркет Искра», который пройдёт во дворе Одесского Главпочтамта на Садовой, 10, под девизом Food Love Music! Зрителей ждёт много гастрономических открытий, атмосфера любви и гостеприимства и музыкальное сопровождение в стиле 60-70-х годов. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 100 грн.

25 июля в 20:00 в Летнем театре Горсада рок-опера в 2-х действиях «Моисей» — ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена. Образ Моисея — ключевой фигуры трёх мировых религий (иудаизма, христианства и мусульманства) — нашёл своё широкое отражение в живописи, литературе, музыкальном и театральном искусстве. Театр музыкальной комедии впервые обращается к библейской теме и раскрывает образ Моисея (человека, героя и пророка) в период от рождения и до Исхода. Красочность костюмов и декораций, игра ведущих артистов театра, яркая музыка, исполняемая симфоническим оркестром и рок-группой, помогут зрителю окунуться в атмосферу событий, которые легли в основу отношений между религиями и культурами. Цена билетов от 100 до 350 грн.

25 июля в 11:00 и в 14:00 «Фиксы ШОУ!» — интерактивный спектакль, который позволит каждому ребёнку принять участие в удивительных приключениях фиксиков. Вас ждут гиперреалистичные герои более двух метров высотой, воплощённые создателями сериала в технологии 3D-принт, с голосами настоящих фиксиков: они говорят на сцене, как на экране; удивительные декорации и спецэффекты; игры и веселье. Музыкальная комедия в безупречном исполнении. Праздничное настроение, море детских эмоций и восторга, от которого обязательно зарядятся и родители! Детям до 4-х лет вход бесплатно без предоставления отдельного места в сопровождении взрослых (билет нужен только взрослому). Цена билетов от 150 до 550 грн. Спектакль рассчитан на детей от 3-х до 10-ти лет, продолжительность 1 час.

25 июля в 19:00 в Русском театре спектакль «Вий» — мюзикл с масштабными костюмированными сценами, танцами, песнями, очень сложными и зрелищными трюками и спецэффектами. Цена билетов от 60 до 200 гривен.

25 июля на Летней концертной арене Морвокзала выступит Алессандро Сафина — один из ведущих оперных певцов Италии. Круг музыкальных пристрастий самого певца весьма широк — он увлекается группами U2, Genesis, Depeche Mode и Clash, а его кумир — легендарный Энрико Карузо. Именно благодаря экспериментальному смешению двух жанров — классического и популярного — музыканту удалось создать собственный стиль, который он сам называет как «оперный рок». Цена билетов от 490 до 2490 гривен. Приходите к 20.00.

До 3 августа выставка под названием «Праздник жизни» в выставочном зале Одесской организации Национального союза художников Украины (НСХУ) на улице Торговой, 2. Автор 37 представленных работ — живописец Алексей Малик. Он сообщил, что создавались эти картины в течение последних 20 лет и объединены следующей идеей: «Жизнь как праздник, подарок Бога, наполняется позитивными моментами каждый день».



До 7 августа в галерее Invogue#Art (Екатерининская, 25) работает выставка Наташи Шульте «КАМЕНЬ НОЖНИЦЫ БУМАГА». Серия живописных работ и видео позволяют увидеть крупным планом лица, искажённые то ли болью, то ли удовольствием.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер