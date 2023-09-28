Одесский музей западного и восточного искусства знакомит с шедеврами

В воскресенье, 1 октября, посетителей Одесского музея западного и восточного искусства ждёт бурное погружение в мир Испании Золотого века на примере работы Эстебана Маркеса де Веласко «Явление Мадонны святому Августину».

Вы узнаете:

что такое «Золотые времена» и почему они такие золотые;

к какой школе принадлежал де Веласко и как он попал в коллекцию музея;

кто такой святой Августин и чем занимался орден, посвящённый ему;

чем в своё свободное время занимались монахини и были ли они так целомудренны, как мы думаем;

кто такие раскаявшиеся грешники любви и как любить, когда на тебя смотрит инквизиция.

Об этом узнаем на презентации «Знакомство с шедевром», которую проведёт Анастасия Фролкова, старшая научная сотрудница музея.

Приходите к 15 часам.

Стоимость билета 70 грн.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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