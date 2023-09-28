Миром ширится новый штамм коронавируса — «Пирола»

В Украине не зарегистрированы случаи нового варианта коронавируса «Пирола», распространяющегося по миру.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«По результатам лабораторного исследования образцов, отобранных от заболевших COVID-19, проведённых в национальной референс-лаборатории Центра общественного здоровья, пока случаев штамма «Пирола» на территории Украины не зарегистрировано. Все обнаруженные мутации пока вокруг штамма “Омикрон”», — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавил, что в Минздраве не исключают появления на территории Украины нового варианта коронавирусной инфекции, ведь тысячи украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, будут приезжать или возвращаться домой из стран, где уже есть новый штамм.

Кузин подчеркнул, что единственным действенным способом обеспечения иммунитета остаётся вакцинация, особенно для людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 60 лет.

В августе ВОЗ опубликовала оценку риска нового штамма коронавируса «Pirola» как нуждающегося в мониторинге на уровне каждой страны.

Новый вариант вируса (BA.2.86) был впервые зафиксирован в Израиле. В настоящее время в мире зарегистрировано почти 100 тысяч случаев заболевания, вызванных новым вариантом коронавирусной инфекции, в частности, в Великобритании, США, Южной Африке, Швеции, Франции, Португалии, Канаде, Таиланде, Швейцарии и Австралии.

Наиболее распространёнными симптомами инфицирования являются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле, реже – раздражение глаз и сыпь.

Одесса News информировала, что ночью 25 сентября медики доставили в медицинское учреждение курсантов Одесского военно-морского лицея с отравлением и пищевой токсикоинфекцией.

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