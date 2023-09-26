46 воспитанников Одесского военно-морского лицея отравились, назначены экспертизы

Ночью 25 сентября медики доставили в медицинское учреждение курсантов Одесского военно-морского лицея с отравлением и пищевой токсикоинфекцией.

О происшествии врачи сообщили правоохранителям, рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Пока известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние. Им оказана неотложная медицинская помощь.

Правоохранители внесли событие в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Точное количество пострадавших уточняют.

В Офисе генпрокурора добавили, что воспитанников Военно-морского лицея доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона. Обстоятельства отравления курсантов исследуют спецпрокуроры.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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