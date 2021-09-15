Полиция в Одесской области задержала участника группы, занимавшейся разбоем

В Одесской области сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции задержали участника преступной группы.

Как сообщает Нацполиция, мужчина находился в розыске и входил в состав группировки, которая «специализировалась» на имущественных преступлениях.

Отмечается, что оперативники и следователи областного управления полиции установили местонахождение злоумышленника. В результате вчера, 14 сентября, на основании постановления суда оперативники департамента Нацполиции задержали 34-летнего мужчину в одном из населённых пунктов Одесского района.

«Злоумышленник — участник преступной группировки, которая «специализировалась» на имущественных преступлениях, в частности — разбоях, грабежах и кражах. Кроме того, деятельность преступной группы была под контролем так называемого «смотрящего», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанного поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года в Одессе полицейские задержали иностранцев, которые за час обокрали два автомобиля.

Фото: Департамент стратегических расследований НПУ