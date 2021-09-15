Полиция устанавливает причины смерти одессита под колёсами поезда

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожной станции «Одесса-Застава II», произошедшей 14 сентября.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, 41-летнего одессита сбил электропоезд, когда он пересекал путь в неположенном месте.

«От полученных травм пострадавший погиб мгновенно», — говорится в сообщении.

По словам машиниста, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния остановить поезд не смог.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Полные обстоятельства трагедии ещё устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года 33-летний житель Одессы на железнодорожной станции Степовая в районе села Кремидовка Одесской области лёг на рельсы: машинист не смог остановить локомотив.

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