В Одесской области две 6-летние девочки получили огнестрельные ранения

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования двух шестилетних жительниц Лиманского района, что произошло 25 декабря.

Как сообщает Лиманский отдел полиции в Одесской области, одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, её подружка — ранение живота. Обе доставлены в больницу, их состояние сейчас удовлетворительное.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. По предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое отец одной из девочек установил для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Одесской области, в лесополосе вблизи Беляевки, полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Фото: Лиманский отдел полиции в Одесской области