В лесу ль родилась ёлочка: полиция проверяет продавцов ёлок

Полицейские в Одесской области проверяют продавцов хвойных деревьев на соблюдение ими законодательства.

Подробности этой работы сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Превентивные меры, направленные на выявление фактов незаконной вырубки и реализации зелёных деревьев, ежегодно проводятся правоохранителями накануне рождественско-новогодних праздников, когда возрастает на них спрос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения рейдов под условным названием «Новогодняя ёлка» сформированы мобильные группы из представителей Главного управления Нацполиции в области, Управления патрульной полиции и Государственной экологической инспекции. Они проверяют торговые площадки, рынки, места стихийной торговли на наличие у продавцов хвои документов, удостоверяющих её законную вырубку и приобретение.

Продлятся такие проверки до начале января.



Как сообщала Одесса News, чтобы после праздников не осталось выброшенных новогодних ёлок, мэрия решила продолжить начатую в прошлом году акцию «Меняем ёлку на конфеты».

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области