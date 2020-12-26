В лесу ль родилась ёлочка: полиция проверяет продавцов ёлок

Полицейские в Одесской области проверяют продавцов хвойных деревьев на соблюдение ими законодательства.
Подробности этой работы сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.
«Превентивные меры, направленные на выявление фактов незаконной вырубки и реализации зелёных деревьев, ежегодно проводятся правоохранителями накануне рождественско-новогодних праздников, когда возрастает на них спрос», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения рейдов под условным названием «Новогодняя ёлка» сформированы мобильные группы из представителей Главного управления Нацполиции в области, Управления патрульной полиции и Государственной экологической инспекции. Они проверяют торговые площадки, рынки, места стихийной торговли на наличие у продавцов хвои документов, удостоверяющих её законную вырубку и приобретение.
Продлятся такие проверки до начале января.
Как сообщала Одесса News, чтобы после праздников не осталось выброшенных новогодних ёлок, мэрия решила продолжить начатую в прошлом году акцию «Меняем ёлку на конфеты».
Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области