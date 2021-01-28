Ткани, используемые в производстве рулонных штор компанией «Ковчег», — экологичны

«Ковчег» — компания, предлагающая экологически чистую продукцию, которая защитит от дождя и снега, от солнца и ветра. Это решётчатые окна и двери. Это рулонные шторы и тканевые ролеты. Это окна и двери.

Тканевые ролеты или рольшторы появились на рынке не так давно, но уже успели завоевать популярность потребителей.

Ещё бы! Ткани, используемые в производстве рулонных штор, экологически чистые, прочные, стойкие, не требуют сложного ухода, не поддаются усадке.

«Ковчег» отмечает, что приобретая рулонные шторы, особое внимание необходимо уделить материалу, из которого изготавливается полотно. От правильности выбора зависит степень затемнения помещения, простота в уходе и длительность эксплуатации.

Выбрать самостоятельно подходящий материал – задача не из лёгких. Чтобы изделие служило много лет, не теряя своих свойств и первоначального внешнего вида, рекомендуется заказывать рулонные шторы у профессионалов этой сферы. Специалисты kovcheg-ua.com. используют индивидуальный подход к каждому клиенту, помогут сориентироваться в выборе не только материала и цвета полотна, но и механизма управления, монтажа и крепления рольштор.

Материал полотен должен соответствовать следующим характеристикам:

Прочность и устойчивость – штора должна выдерживать механическую нагрузку, не теряя своего вида и не подвергаясь деформации.

Стойкость к условиям окружающей среды – пыли, влаге, солнечному свету. Качественный материал не выгорает на солнце, покрыт пылеотталкивающей и антигрибковой пропиткой, не подвергается влиянию высокой влажности.

Простота и легкость в уходе.

Минимальная усадка в течение длительной эксплуатации.

В изготовлении рулонных штор используются такие материалы, как полиэстер, хлопок, ПВХ, лён. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Хлопок и лён

Натуральный материал для тканевых ролет используется для оформления помещений в этническом стиле. В помещении, где будут находиться шторы из льна или хлопка, не должно быть высокой влажности. Размещать их рекомендуется в спальнях или гостиных. Основные преимущества натуральных тканей:

гипоаллергенность;

хорошая вентиляция;

эстетичный внешний вид.

Помимо льна и хлопка, используются и другие натуральные материалы, такие как нейлон и шёлк. Они обладают достаточно высокими характеристиками, но из-за их высокой стоимости применяются довольно редко.

Полиэстер

В производстве рольштор полиэстер может использоваться в чистом виде или в сочетании с другими тканями: вискозой – позволяет создать непревзойдённую структуру, напоминающую по внешнему виду рисовую бумагу; хлопком – подобная комбинация значительно продлевает срок эксплуатации рулонных штор, процент усадки минимальный – не более 1.5-2%; сатином – долго держит первоначальную форму, не склонен к деформации.

Полиэстер является наиболее распространённым материалом для изготовления ролет. Среди множества преимуществ особенно выделяют долговечность эксплуатации, антистатичность и высокое поглощение солнечного света.

ПВХ

По своим характеристикам ПВХ лишь немного уступает полиэстеру. Преимущества использования данного материала: простота очистки и ухода поверхности полотна; стойкость к выгоранию под воздействием ультрафиолета; сохранение формы в условиях повышенной влажности.

Наибольшей прочностью обладает сочетание ПВХ со стекловолокном – скрин. Рулонные шторы с поливинилхлоридом идеально подходят для кладовых помещений, кухонь и ванных комнат, балконов.