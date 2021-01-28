Фоторепортаж: Одесса приходит в себя после обильных осадков

Ночь с 27 на 28 января прошла в Одессе в сложных метеорологических условиях. Непрекращающийся дождь под воздействием минусовой температуры переходил в мокрый снег, что привело к частичному обледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей и деревьев.

Однако, благодаря стараниям коммунальных служб, военнослужащих, которые им помогают, город понемногу выходит из непогодного коллапса.

Вот такой сегодня утром увидел Одессу наш фотокор.

Как сообщала Одесса News, из-за сложных погодных условий, по состоянию на 6 утра 28 января, в Одесской области были отключены от электроснабжения 69 населённых пунктов и 4 жилых микрорайона в Одессе.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

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