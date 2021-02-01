32 села в Одесской области живут без света от последствий непогоды

По состоянию на 08:00 1 февраля в результате погодных условий от энергоснабжения отключено 32 населённых пункта Одесской области.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, для восстановительных работ привлечены 11 бригад, 23 человека и 5 единиц техники.

«Подразделениями ГСЧС всего с 26 января совершено 227 выездов на ликвидацию непогоды, из них: 179 раз в помощь населению по извлечению транспортных средств, в частности, вытащено 1 043 единицы автотранспорта, 44 раза на уборку 83-х поваленных деревьев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 18:00 30 января службой автомобильных дорог сняты все ранее введённые ограничения движения транспортных средств сетью автомобильных дорог общего пользования государственного значения Одесской области.



Продолжают все дни непогоды работать 4 развёрнутые пункты обогрева для тех, кого освободили из снежных заносов и один пункт питания, в котором было обеспечено едой 1 020 человек.

Фото и видео: ГСЧС

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