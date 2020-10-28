Кого в Одессе 29 октября лишат света и газа

Газ перестанут подавать с 9:30 до 17:30. Будут отключены потребители по таким адресам:

1. ул. Прохоровская, 39/41, котельная 2. ул. Прохоровская, 45, СПД «Глебовский» 3. ул. Прохоровская, 45, СПД «Чебан» 4. ул. Прохоровская, 45, ООО «Золотой Аист» 5. ул. Прохоровская, 47, Хлебозавод № 2 6. ул. Запорожская, 19, ЧП «Карпишин» 7. ул. Прохоровская, 42, СПД «Ливенберг С.Е.»

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: