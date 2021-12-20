Кому в Одессе 21 декабря отключат свет

21 декабря в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Майский переулок — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 7Б, 7В, 16а, 2А, 4/, 40А, 6/4, 20А, 6а, 54, 50А, 12А, 16А — с 09:00 до 18:00

2-й Майский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 7А, 10А, 5А, 15, 8А, 7Д — с 09:00 до 18:00

3-й Майский переулок — 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 21В, 21Г, 28, 22А, 21/1, 21/2, 21А, 26Б, 21Б, 14а, 28А, 41А, 30А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 391 — с 09:00 до 18:00

4-й Майский переулок — 2, 4, 6, 8, 10, 6-/2, 12, 22А, 14, 16, 20, 24, 26 — с 09:00 до 18:00

5-й Майский переулок — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 37, 39, 15А, 3А, 17А, 3Б, 35А, 3В, 37А, 9А — с 09:00 до 18:00

Артезианская улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20А, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 — с 09:00 до 18:00

Балковская улица — 54, 54Б, 54в — с 09:00 до 18:00

Бугаевская улица — 8, 46А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46/3, 11, 46/5, 46/6, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/40, 52, 54, 46, 46/2, 46/2Б, 46/7, 46/4 — с 09:00 до 18:00

Мичурина улица — 19, 19а — с 09:00 до 19:00

переулок Матросская Слободка — 2 — с 09:00 до 19:00

Подъёмный переулок — 1, 16/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 1Б, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 8 — с 09:00 до 18:00

Покровский переулок — 6, 8, 10 — с 09:00 до 17:00

Радио улица — 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 — с 09:00 до 18:00

Спутников улица — 1, 22а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 11 — с 09:00 до 18:00

Строительная улица — 1, 3, 5, 7, 13, 3а, 1А, 15, 17, 19, 21, 23 — С 09:00 по 18:00 Строительный переулок — 4 — с 09:00 до 18:00

Тепличная улица — 3б, 4А — с 09:00 до 19:00

Троицкая улица — 41, 43а, 43б — с 09:00 до 17:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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