Одесский театр Музкомедии приглашает на шоу к Снежной Королеве

В канун новогодних праздников продюсерское агентство «Пале-арт продакшн» подготовило для детей и взрослых удивительный и волшебный подарок: НАСТОЯЩИЙ ШОУ-МЮЗИКЛ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» по мотивам сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

Мюзикл «Снежная королева» прекрасно подойдёт как детям любого возраста, так и всем взрослым, потому что этот мюзикл — прежде всего, КАЧЕСТВЕННОЕ ШОУ, ХОРОШАЯ МУЗЫКА, и СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ.

Вас приглашают вместе с Гердой отправиться в ледяное царство Снежной королевы, пройти полный опасностей путь, преодолеть все трудности на этом пути, встретить новых друзей, победить Снежную королеву и спасти Кая. Ведь горячее сердце Герды не под силу остудить даже ледяному северному ветру.

Цена билетов от 120 до 400 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 25 декабря, в субботу, в 12:00 или 28 декабря в 14.00 в Музкомедию.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat