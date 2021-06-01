Одесский театр «Маски» покажет приключения Дон Жуана

То ли запущенная форма депрессивного состояния, а может болезненный след неразделённой любви, либо тяжкий груз глубокого похмелья, заставили великого Дарвина утверждать, что все мы произошли от обезьяны.

Фу, гадость какая-то. А Вы бы могли полюбить женщину, зная, что она произошла от мартышки?

Неутомимый повеса, весельчак и балагур Дон Жуан любит Мадрид и женщин этого прекрасного города. А что в этом плохого? Мадрид и женщины Мадрида отвечают ему взаимностью. Всё логично. От чего же мужчины, добропорядочные мужья-рогоносцы, испытывают к этому юному баловню судьбы слепую средневековую ненависть?

Да от того же, от чего Дарвин не любил женщин. Всё гениальное просто, и произошли мы вовсе не от обезьяны, а от — Женщины. И не просто Женщины, а великой праматери Евы! И этот спектакль – весёлое, яркое, праздничное тому подтверждение!

Цена билетов от 180 до 350 гривен. Их можно купить здесь.

Дата: 5 и 19 июня, 19:00.

Место проведения: Дом клоунов

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