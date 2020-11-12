Самая смешная и мудрая комедия о Мужчине и Женщине — в Доме клоунов

«ДИКАРЬ FOREVER, или О чём молчат мужчины?» — самый смешной и самый мудрый спектакль об отношениях Мужчины и Женщины. О том, что нас объединяет, влечёт друг к другу. И том, что нас разъединяет.

Да, мы разные, мы противоречивые. Но мы и уникальны, мы единственные в своём роде. Любящие и любимые, счастливые и несчастные.

Вся правда о семейной жизни!



«О чём молчат мужчины» — это невероятная попытка комика Роба Беккера ответить на вопросы, что беспокоит нас больше всего. Американский актёр, а по совместительству семейный психолог, настолько близко подошёл к истине, что его пьеса не только продержалась рекордное время на сценах Бродвея и Вегаса, но и была награждена «Olivier Awards» и даже попала на страницы Книги театральных рекордов.

Уникальный моноспектакль в жанре стенд ап — захватывающий монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях. Постановка, несмотря на лёгкость и веселье, преследует важную цель — примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хоть немного веселее и гармоничнее.

Приходите 25 ноября в 19 часов в Театр «Маски-шоу» на улицу Ольгиевскую, 23.

Стоимость билетов от 240 до 400 гривен. Их таки можно купить здесь.