15 ноября в Одессе повторный тур голосования: все на выборы в масках и с ручкой

Постановлением Одесской городской территориальной избирательной комиссии №301 от 5 ноября 2020 года назначено повторное голосование по выборам Одесского городского головы, которое пройдёт 15 ноября.

Период голосования на избирательных участках — с 08:00 до 20:00, сообщается на официальном сайте города.

Напоминается, что из-за пандемии COVID-19 заходить в помещение избирательного участка нужно только в защитной маске, в очереди соблюдать дистанцию в 1,5 метра, руки обрабатывать антисептиком, для заполнения бюллетеня иметь собственную ручку.

Отмечается, что если в период проведения выборов избиратель будет находиться на самоизоляции, то он может проголосовать по месту пребывания. Для этого ему следует подать заявление с выписанной медучреждением справкой о состоянии здоровья (пребывании на самоизоляции) не позднее 20:00 последней пятницы перед днём выборов, т.е 13 ноября. А в день голосования самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность или гражданство Украины.

Сделаем правильный выбор!

Фото: Одесса News/Александр Александров