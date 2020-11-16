Труханов: Обещаю, что не подведу

Одесская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) ещё подсчитывает результаты воскресного голосования за кандидатов на должность мэра Одесса, но один из кандидатов — действующий Одесский городской голова — уже объявил себя победителем.

Об этом Геннадий Труханов написал сегодняшней ночью на своей странице в Facebook, поблагодарив проголосовавших за него.

«Друзья, спасибо. И пусть официальные данные будут чуть позже, мы уже понимаем, какой выбор сделала Одесса. Обещаю, что не подведу!», — написал Геннадий Труханов.

Кстати. Согласно оперативной информации ЦИК, по состоянию на 20:00 воскресенья, явка на выборах мэра Одессы составила всего 24,15%. В списках избирателей было 689 924 человека, получили бюллетени на избирательных участках 173 461 одессит.

Как сообщала Одесса News, повторное голосование по выборам Одесского городского головы. В бюллетенях стояли 2 фамилии кандидатов — представителя политической партии «Оппозиционная платформа -За жизнь» Николая Скорика и действующего мэра Геннадия Труханова.