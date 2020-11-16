Скорик: Одессе нужны перемены

Кандидат на должность Одесского городского головы от политпартии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик опасается манипуляций со стороны городской территориальной избирательной комиссии при подсчёте голосов во время воскресного второго тура выборов.

Об этом Николай Скорик написал на своей странице в Facebook.

«Каждый, кто пришёл сегодня на избирательные участки и проголосовал, создаёт новую историю Одессы. Я благодарен всем, кто выполняет свой гражданский долг, и всем, кто в нынешних условиях выполняет долг профессиональный — членам избирательных комиссий, наблюдателям и сотрудникам экстренных служб. Наша общая задача — не позволить украсть у одесситов право решать, каким будет наш город завтра», — написал кандидат в мэры.

Скорик обратился к руководству городской избирательной комиссии «перестать быть соучастниками преступления» и к правоохранителям защитить волеизъявление одесситов,»заняться выполнением своих непосредственных обязанностей по обеспечению избирательного процесса, а также обеспечить охрану членов избирательных комиссий, которые честно выполняют свой долг».

Николай Скорик обратил внимание на «людей спортивного телосложения, которые собрались под ТИК», заверив, что вместе с народными депутатами мы будем дежурить здесь и противостоять попыткам фальсификаций.



«Я пошёл в мэры, чтобы сделать одесскую власть справедливой, а Одессу — городом, в котором нет места коррупции… Нашему городу нужны перемены, и никто не вправе украсть это у одесситов!», — резюмировал Скорик.

Как сообщала Одесса News, 15 ноября после закрытия участковых избирательных комиссии обнародованы результаты двух экзит-полов — Киевского международного института социологии (КМИС) и ОО «Прямой выбор» по заказу одесского «7 канала». По данным первого из них, Труханов получил 56,7% голосов избирателей, а его соперник от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик — 40,9%. По данным второго — наибольшее количество голосов получил Скорик (50,4%), за Труханова (46,2%) избирателей.