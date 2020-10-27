Избиркомы в Одессе работают в экстремальных условиях: очереди, ссоры, гранаты…

Одесские полицейские 27 октября проверяли сообщение о подозрительном предмете в Малиновской райгосадминистрации на улице Генерала Петрова, где сейчас размещается территориальная избирательная комиссия.

По сообщению отдела коммуникации полиции Одесской области, в туалете госучреждения была обнаружена дымовая шашка.

Здесь работала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.

Отмечается, что найденная ручная дымовая граната не относится к категории боеприпасов.

ТИК работает в обычном режиме.



Как передаёт корреспондент Одесса News, избирательные комиссии на ул. Королёва и Косовской продолжают в экстремальных условиях принимать документацию с избирательных участков.

Отмечается большое скопление людей и отсутствие элементарных условий для ожидающих своей очереди по сдаче избирательной документации.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области, Одесса News\Александр Александров