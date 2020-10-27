Избиркомы в Одессе работают в экстремальных условиях: очереди, ссоры, гранаты…

Одесские полицейские 27 октября проверяли сообщение о подозрительном предмете в Малиновской райгосадминистрации на улице Генерала Петрова, где сейчас размещается территориальная избирательная комиссия.
По сообщению отдела коммуникации полиции Одесской области, в туалете госучреждения была обнаружена дымовая шашка.
Здесь работала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.
Отмечается, что найденная ручная дымовая граната не относится к категории боеприпасов.
ТИК работает в обычном режиме.
Как передаёт корреспондент Одесса News, избирательные комиссии на ул. Королёва и Косовской продолжают в экстремальных условиях принимать документацию с избирательных участков.
Отмечается большое скопление людей и отсутствие элементарных условий для ожидающих своей очереди по сдаче избирательной документации.
Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области, Одесса News\Александр Александров