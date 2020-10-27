Одесская прокуратура заинтересовалась главой предприятия, не уплатившего 4 млн налогов

Директору предприятия, осуществляющего экспорт сельхозпродукции, прокуратурой Одесской области сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 4 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемому руководителю предприятия также вменяется вина и в фальсификации регистрационных документов.

«По данным следствия, директор предприятия, являясь единственным фактическим руководителем и ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учёта, с января по декабрь 2017 года в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности умышленно не подал декларацию по налогу на прибыль», — говорится в сообщении.

Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налогов на прибыль на общую сумму более 4 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ ГФС в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, днями правоохранительные органы в Одесской области разоблачили «на горячем», сразу после получения 52 400 гривен взятки, лесничего и его помощника одного из государственных лесхозов.