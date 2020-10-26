С 52 тысячами гривен взятки задержан лесничий с помощником в Одесской области

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области разоблачили «на горячем», сразу после получения 52 400 гривен взятки, лесничего и его помощника одного из государственных лесхозов одесского региона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что лесники требовали от физического лица неправомерные средства за реализацию лесоматериалов твёрдой породы древесины без оформления соответствующих официальных документов и соблюдения законных процедур.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, а также проверяется возможная причастность других лиц.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года одесские правоохранители разоблачили подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью и подкупе нотариуса, планировавших перерегистрировать на другое лицо право собственности на здание в центре Одессы площадью более две тысячи квадратных метров, которое занимает одесское управление Государственной фискальной службы Украины на Семинарской.