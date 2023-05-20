Одесская прокуратура начала расследование по факту ракетного обстрела области

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — массированного ракетного обстрела Одесской области 17 мая.

По данным прокуратуры, 17 мая, около 22:00, в результате обстрела один человек погиб и ещё три человека получили множественные ранения, они госпитализированы. Существенные разрушения получили офисные и складские помещения промышленных предприятий в пригороде Одессы, а также находившиеся рядом строительные сооружения.

На местах событий работают прокуроры и следователи СБУ, фиксирующие очередное военное преступление России.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года начато досудебное расследование по факту ракетных ударов по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населённых пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов в ночь на 8 мая., когда от взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и ещё два получили ранения.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod