Одесская прокуратура начала расследование по факту ночного ракетного обстрела области

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает ведомство, по данным следствия, в ночь на 8 мая российские военные, применяя запрещённые международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населённых пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов.

От взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и ещё два человека получили ранения. В результате обстрела и пожара существенных разрушений потерпело трёхэтажное складское здание.

Из-за ракетных ударов по курортным посёлкам в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха, а также повреждены по меньшей мере 5 соседних баз и более 20 частных дачных домов.

Предварительно, обстрелы совершены крылатыми ракетами Х-22. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Как сообщала Одесса News, в результате ракетного удара по Одесской области ночью 8 мая трое работников продовольственного склада строительной компании получили незначительные ранения, один — погиб.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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