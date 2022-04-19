Посол Великобритании: наступление армии РФ — битва Украины за существование страны

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала новое наступление российской оккупационной армии на Донбассе битвой Украины за существование страны.

Об этом она написала в Twitter 19 апреля, сообщает издание Гордон.

«Битва за Донбасс началась. Украина не борется за территорию с Россией. Украина борется за право мирно жить на своей территории. Украина борется за право жить», – подчеркнула Симмонс.

Как сообщала Одесса News, по данным британской разведки, Россия не изменила своих целей в войне против Украины.

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