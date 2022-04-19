В Одессе командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил раненых воинов

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский посетил раненых воинов, проходящих лечение в военно-медицинском клиническом центре Южного региона в Одессе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на службу по связям с общественностью Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что генерал посетил раненых воинов и наградил за заслуги перед Родиной, мужество и самопожертвование почти 20 военных почётными наградами.

«Благодаря героизму и патриотизму наших военных, украинская армия непременно победит врага и заставит его покинуть наши земли», – отметил генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщала Одесса News, командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу нового главу Одесской военной академии.

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