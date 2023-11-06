Генштаб сообщил итоги ночного 6 ноября вражеского обстрела Украины, в т.ч. Одессы

Генеральный штаб ВСУ подвёл итоги вражеской атаки на Украину, в том числе Одессу, произошедшей ночью 6 ноября.

Отмечается, что враг запустил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету «Искандер-М», противокорабельную ракету «Оникс», 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131 по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 и 15 ударных БпЛА. Сообщается, что ракеты были выпущены с территории оккупированного Крыма — из района мыса Чауда.

По информации ВМС ВСУ, во время ночной атаки окупантов по Одессе корабельно-катерным составом Военно-Морских Сил уничтожены 2 дрона-камикадзе «Shahed-136».

Пограничники Одесского отряда Морской охраны во время ночной вражеской дроновой атаки на Одесщину также уничтожили два ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

По уточнённым данным, от ночной российской атаки по Одессе 8 местных жителей ранены: трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.

Одесса News информировала о последствиях для Художественного музей от ракетного удара врагом по Одессе.

Фото: Новости LIVE

Инфографика: ВС ВСУ, ВМС ВСУ, Госпогранслужба/Facebook

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