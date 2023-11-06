Одесский худмузей планировал 6 ноября торжественно отметить 124-й день рождения

Сегодня, 6 ноября, Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года. К этой дате руководство музея планировало много интересных мероприятий.

Однако, вечером 5 ноября музей пострадал из-за ракетной атаки РФ.

«Одесский художественный закрыт. Переносим все события и отменяем Free Entrance Day, как мы планировали. Об обновлениях будем сообщать в наших социальных сетях. Мы очень рады, что нет пострадавших… идёт процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, всё должно оставаться нетронутым!», — говорится на странице музея в Facebook.

Отмечается, что среди пострадавших — выставки Маргит и Романа Сельских «Солнце заката / Sol occidens» из коллекции Эдуарда Дымшица; Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами»; работы Александра Грехова; Стаса Желобнюка «Black Sea»; Владимира Семкива «Радость»; Альбины Ялозы «Алтарь небесного войска»; Kinder Album «Большие луга, обильные травы».

Одесса News информировала о ночной атаке российских оккупантов по Одессе 5-6 ноября, в результате которой пять человек получили ранения.

Фото: Иван Страхов

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