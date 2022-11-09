Обнародован текст обращения Зеленского, Стефанчука и Шмыгаля о принятии в НАТО

Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль и Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обнародовали на сайте Официального представительства Главы государства совместное обращение по поводу принятия Украины в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Главы Украинского государства.

В обращении, которое было подписано ещё 30 сентября, отмечается, что Украина была и остаётся надёжным и прогнозируемым партнёром НАТО, полностью разделяет евроатлантические ценности и привержена основополагающим принципам евроатлантической интеграции, глубинным демократическим реформам на основе Хартии об особом партнёрстве между Украиной и НАТО и годовым национальным программам под эгидой Комиссии Украина – НАТО.

Также указывается, что сегодня перед Украиной и евроатлантическим сообществом предстали беспрецедентные вызовы безопасности, имеющие глобальный характер. В частности, развязанная РФ война на уничтожение Украины и украинского народа грозит разрушением мирового и евроатлантического устройства.

«Власть России чётко и недвусмысленно продемонстрировала свои намерения по активизации боевых действий путём мобилизации, очередной попытки аннексии территории Украины и продолжения агрессивной политики, в частности, путём проведения так называемых референдумов и внесения изменений в конституцию Российской Федерации. Постоянным явлением стал энергетический и ядерный шантаж со стороны России», – говорится в совместном обращении.

В этих условиях, информирует пресс-служба, по убеждению Президента, главы парламента и главы правительства, сохранение стабильной и предполагаемой мировой среды в сфере безопасности на основе принципов Устава ООН и положений Североатлантического договора возможно только в случае объединения усилий по сохранению мира.

«С этой целью необходимо принятие мер проактивного сдерживания и недопущения каких-либо действий по незаконной аннексии территории Украины и реализации угроз по применению ядерного оружия», – говорится в документе.

Также отмечается, что сегодня Украина на поле боя обеспечивает мир и безопасность союзников на восточном фланге Альянса, а среди украинских граждан – беспрецедентно высокая поддержка вступления в НАТО, что свидетельствует о глубоком понимании всей страной роли Альянса как самой эффективной организации в сфере безопасности современности.

«Обращаемся с призывом принять решение о членстве Украины в Альянсе как неотъемлемого элемента обеспечения безопасности украинцев и граждан всего евроатлантического пространства», – говорится в совместном обращении.

Кроме того, сообщается, что Президент, Председатель ВР и Премьер-министр предложили безотлагательно рассмотреть украинские инициативы по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала нашего государства до уровня, который будет обеспечивать гарантированный отпор агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины, наращивание её оборонных способностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенное увеличение масштаба и объёмов подготовки украинских военных.

«Реализация этих предложений к обретению Украиной членства в НАТО позволит обеспечить проактивное сдерживание вооружённой агрессии против нашего государства с целью скорейшего завершения войны и предотвращения возможной новой вооружённой агрессии», – говорится в документе.

Фото: ОП

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