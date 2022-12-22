В США Зеленский встретился со спикером Палаты представителей и сенаторами

22 декабря в рамках своего визита в США, в Вашингтоне Президент Украины встретился со спикером Палаты представителей и сенаторами от Республиканской и Демократической партий.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

Отмечается, что во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси Владимир Зеленский поблагодарил её за лидерство в вопросе предоставления Украине и украинскому народу поддержки во всех возможных проявлениях.

«Благодарю вас за приглашение. Это большая привилегия – быть здесь, обращаться в Конгресс и ко всем американцам. Это большая честь для меня», – отметил Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Нэнси Пелоси.

Он отметил, что будет выступать в Конгрессе на английском языке в знак уважения и благодарности великому американскому народу, который с первого дня поддерживает Украину в борьбе за свободу и общие демократические ценности.

Президент подчеркнул, что Конгресс США — большой друг украинского народа и свободы нашей страны, выразив надежду на продолжение прочной двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе, благодаря чему наша страна получает столь необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Нэнси Пелоси во время брифинга отметила, что это огромная привилегия и гордость – приветствовать Президента Зеленского в Капитолии.

«Вы посещаете нас в то время, когда Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Надеюсь, в течение 48 часов это произойдёт», – сказала она.

Спикер Палаты представителей также приветствовала решение Байдена о предоставлении Украине ЗРК Patriot, дополнительных HIMARS и другой важной военной помощи.

Кроме того, состоялась встреча Владимира Зеленского с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером демократического большинства Сената Чаком Шумером и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

Глава Украинского государства обсудил с сенаторами необходимость сохранения двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в будущем, что чрезвычайно важно для сдерживания российской агрессии и освобождения украинской территории.

Президент выразил надежду, что Конгресс США утвердит пакет финансовой поддержки для Украины в объёме почти 45 млрд дол.

На встрече также говорилось о важности признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Во время разговора с сенаторами Зеленский отметил, что чрезвычайно важна поддержка украинской инициативы по созданию специального международного трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины и внедрение действенного механизма компенсации Россией нанесённого Украине ущерба.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский совершает в Соединённых Штатах свой первый после российского полномасштабного вторжения зарубежный визит. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 21 декабря провели двустороннюю встречу в Белом доме.

Фото: ОПУ

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