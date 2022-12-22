Зеленский и Байден встретились в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский совершает в Соединённых Штатах свой первый после российского полномасштабного вторжения зарубежный визит. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 21 декабря начали двустороннюю встречу в Белом доме.

Зеленского на входе в Белый Дом приветствовал лично Байден, сообщает Укринформ.

По информации Белого дома, в ходе переговоров президенты Байден и Зеленский «будут иметь возможность провести углублённое стратегическое обсуждение предстоящих действий на поле боя». Кроме того, стороны намерены обсудить возможности обучения украинских военных, обеспечивающего США и союзниками.

Будут затронуты также темы санкций и экспортного контроля против России, чтобы нанести ей экономический ущерб и обескровить её военно-промышленный потенциал. Стороны будут также говорить о военной поддержке Украины со стороны США и более 50 других стран.

Зеленский вручил Байдену украинскую награду за боевые заслуги, которую передал ему капитан ВСУ по имени Павел во время визита Зеленского в Бахмут Донецкой области.

Зеленский рассказал, что «один парень, который действительно герой, настоящий капитан, попросил… передать его награду… президенту Байдену». Глава государства добавил, что украинский военный «очень смелый», и он сказал передать награду «очень храброму президенту».

«Я хочу дать вам, это крест за боевые заслуги», – сказал Зеленский Байдену. Кроме того, президент Украины передал Байдену письмо от военного.

Президент США в ответ пообещал передать украинскому военному командную монету своего сына Бо Байдена (скончался от рака головного мозга в 2015 году) из Ирака.

«Незаслуженно, но очень благодарю. Ну, у нас здесь есть традиция, и я ему её передам. У моего сына, воевавшего в Ираке, есть то, что они называют командной монетой. Вы видели те монеты, которые мы получаем на поле боя? Я позабочусь о том, чтобы он получил такую. Спасибо вам», – подчеркнул Байден.

СМИ также сообщали, что Зеленский подарит Байдену и Конгрессу США украинский флаг, который был подписан военными в Бахмуте.

«Президент Байден будет иметь возможность подчеркнуть в контексте поддержки, что это касается не только того, что мы делали раньше, но и того, что мы будем делать сегодня и продолжим делать столько, сколько потребуется», — отметили в этой связи в Белом доме.

Отдельно будут обсуждаться помощь Украине в экономическом и энергетическом секторах, а также вопросы гуманитарной поддержки для облегчения испытаний, упавших на плечи украинского народа.

Президент США Джо Байден напомнил о 300 днях путинской войны во время общения вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским с журналистами в среду.

«Господин Президент, хорошо, что вы вернулись, — сказал Байден Зеленскому. — Это честь быть рядом с вами в объединённой обороне против жестокой, грубой войны, которую ведёт Путин», — цитирует Байдена CNN.

«Трудно поверить, что прошло уже 300 дней, а Путин ведёт жестокую атаку на право украинцев существовать как нация, и атаку на невинных украинских людей без всякой причины, кроме запугивания», — добавил Президент США, отметив эскалацию российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Путин «старается использовать зиму как оружие», добавил он. И заверил, что американцы вместе с европейскими союзниками стоят на стороне Украины.

По результатам встречи ожидается совместная пресс-конференция президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как сообщала Одесса News, по словам Зеленского, он «отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч».

Фото: Укринформ, Лига. net

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