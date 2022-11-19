Зеленский: Очень тяжёлая ситуация с энергоснабжением в Одесской области

Тяжёлая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице Украины.

«Киевская область и Киев, очень тяжело – Одесская, а ещё Винницкая и Тернопольская области», – сказал в своём вечернем 18 ноября видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что украинские энергетики весь день 18 ноября восстанавливали техническую возможность электроснабжения, благодаря чему аварийных отключений в стране стало значительно меньше.

«По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве», — отметил Зеленский.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что тотального блэкаута в Украине не будет, несмотря на попытки оккупантов, а в Киеве если и произойдёт, то продлится недолго. «Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется», – говорил он в эфире телемарафона 18 ноября.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в случае блэкаута, на выход из него украинской энергосистеме потребуется от трёх до семи дней.

«Есть такая проблема – никто в мире ещё ни разу такой эксперимент не проводил. Никто в мире не бросал в блэкаут систему размером с украинскую и не пытался её поднять – таких примеров не существует. Более того, столь массированных ракетных атак энергетическая система ни одной в мире страны никогда не переживала. Это уникальный украинский опыт. Но с точки зрения базовых расчётов, порядков и регламентов того, как будут происходить события в случае, если блэкаут произойдёт, положительный сценарий составит три дня, отрицательный – 7–10 дней на восстановление системы и восстановление полного потребления в системе», – сказал он на брифинге в медиацентре «Украина – Укринформ».

Для справки. По данным правительства, c 24 февраля более 1 тысячи ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате чего из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить её к переговорам.

Как сообщала Одесса News, 18 ноября по распоряжению НЭК Укрэнерго, компания ДТЭК «Одесские облсети» вынуждена была проводить экстренные отключения света, как необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

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