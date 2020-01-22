Идея сооружения гиперлупа Одесса-Киев не даёт покоя украинским министрам

Уже второй после Владимира Омеляна Министр инфраструктуры Украины хочет построить «гиперлуп».

На сей раз Министр инфраструктуры Владислав Криклий заговорил о высокоскоростном сообщении между Киевом и Одессой.

Как сообщает пресс-служба Министерства, из Одессы в Киев можно будет попасть за 1,5 часа.

20 января «Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с китайской инженерной компанией CRCC, что, по словам Криклия, положило начало стратегическому сотрудничеству между «Укрзализныцей» и китайской корпорацией CRC, занимающейся строительством железнодорожной инфраструктуры.

Такая «коллаборация», считает министр, позволит построить в Украине комплекс высокоскоростного железнодорожного сообщения между городами-миллионниками.

До реализации этих планов, правда, ещё далеко. По словам министра, сначала придётся привлечь в такой проект прямые структурные инвестиции.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество между Укрзализныцей и CRCC позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стараемся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и… привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за 3 часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8», — прокомментировал подписание документа министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что в министерстве рассчитывают перезапустить и активизировать участие Украины в проектах «Один пояс — один путь», что позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал Украины в континентальном грузовом товарном обороте.

«Мы хотим найти такую ​​форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон, был максимально реализован», — подчеркнул министр.

Кстати. Инициатива «Один пояс — один путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской шёлковый путь XXI века», реализацию которых Китай начал в сентябре 2013 года. Инициатива, в частности, предусматривает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, которые расположены на транспортных евразийских маршрутах. За последние 5 лет к инициативе присоединились более 120 стран и 30 международных организаций. В её рамках было подписано более 180 двусторонних соглашений.

Напомним, что предшественник Криклия Владимир Омелян «прославился» в интернете благодаря своим разговорам о Hyherloop. Экс-министр инфраструктуры обещал, что уже в 2019 году в Украине в тестовом режиме запустят высокоскоростное сообщение, придуманное Илоном Маском. Позже Омелян заявил, что «лучше войти в историю с “гиперлупом”, чем “барыгой” или клоуном».