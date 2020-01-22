Одесского капитана теплохода «Viking Sigyn» в Будапеште посадили под домашний арест

Суд Будапешта освободил из-под стражи и вернул под домашний арест 64-летнего одессита, капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, который в прошлом году столкнулся с экскурсионным катером на реке Дунай.

Об этом заявил представитель главной прокуратуры города Ференц Раб, сообщает Укринформ со ссылкой на Hungary Today.

«Будапештский суд обязал украинского капитана круизного лайнера, который прошлой весной столкнулся с экскурсионным катером в центре Будапешта, освободить из-под стражи и вернуть под домашний арест», — говорится в публикации.

По словам пресс-секретаря, решение суда противоречит позиции обвинения, однако прокуратура «пока исчерпала все свои процессуальные варианты».

Как сообщала Одесса News, столкновение круизного судна Viking Sigyn с прогулочным катером на реке Дунай произошло 29 мая. Катер перевернулся и затонул. Всего на его борту было 35 человек, из которых погибли 28 — преимущественно туристы из Южной Кореи.

Венгерский суд на месяц арестовал капитана лайнера Viking Sigyn по обвинению в преступной халатности, но затем освободил его под залог в размере 15 млн венгерских форинтов (более 50 тысяч долларов).

Однако позже Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог противоречит национальному законодательству, и отменил его.

В ноябре 2019-го прокуратура Венгрии предъявила официальное обвинение 64-летнему одесситу, капитану швейцарского круизного судна Viking Sigyn. Его обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаям неоказания помощи после столкновения с другим катером.