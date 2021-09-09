За что на скамью подсудимых сядет чиновник Одесского торгового порта

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского морского торгового порта, которому инкриминируют нанесение 142 млн грн ущерба из-за служебной халатности.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что один из бывших руководителей Одесского торгового порта в течение 2017-2019 годов не обеспечил надлежащего и эффективного использования имущества предприятия — морских буксиров. Под видом «оказания услуг» он передал их в фактическую почасовую аренду частным юридическим лицам по заниженным тарифам.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей ГП «Одесский морской торговый порт» недополучило 142 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводили следователи Управления СБУ в Одесской области.

Офис Генпрокурора не называет фамилии подозреваемого, однако, по имеющейся у Одесса News информации, речь идёт о бывшем начальнике портофлота Михаиле Черных, в чьём ведении в 2017-2019 годах находились портовые буксиры.

Как информировала Одесса News, Приморская окружная прокуратура Одессы сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему капитану морского порта «Южный», не предпринявшего необходимых мер предотвращения катастрофы с судном Delfi.

Фото: www.gp.gov.ua

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