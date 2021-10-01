Из зала одесского суда: 7 лет тюрьмы получил водитель за смертельное ДТП

К 7 годам заключения приговорён 43-летний водитель за совершение смертельного ДТП на улице Черноморского казачества в Одессе.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, правонарушитель признан виновным по ч.2 ст.286 УК Украины и осуждён к 7 годам лишения свободы.

Отмечается, что в декабря 2019 года мужчина за рулём автомобиля «Volkswagen», находясь в состоянии алкогольного опьянения, по ул. Черноморского казачества выехал за пределы проезжей части и столкнулся с электроопорой. В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний пассажир автомобиля погиб.

Как информировала Одесса News, в июне 2021 года также на улице Черноморского Казачества 26-летний водитель, управляя «Daewoo Nubira», не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге и наехал на дерево. В результате погибла 23-летняя женщина. Водитель и 27-летний пассажир госпитализированы с многочисленными травмами.

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