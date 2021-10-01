В Одессе будут судить предпринимателя, поставившего в больницу негодные продукты

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г.Одесса направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя частного предприятия по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предотвращения отравления и борьбы с ними, если такие действия повлекли распространение этих заболеваний.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, предприниматель во время выполнения условий договора на организацию лечебного питания больных Одесской областной детской клинической больницы, не обеспечил надлежащие условия хранения пищевой продукции при её транспортировке, что привело к порче готовой пищевой продукции.

Отмечается, что вследствие употребления недоброкачественных пищевых продуктов в июле этого года в больнице отравились 5 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Одесса News информировала, что во время санэпидрасследования в областной детской больнице, где заболели пятеро детей в нефрологическом отделении, установлено, что им стало плохо после употребления готовых блюд, поставщиком которых в лечебное учреждение является ООО «Питание Плюс». Было обнаружено несоблюдение гигиенических требований к технологическим процессам изготовления блюд и санитарному режиму (состояние помещений неудовлетворительное, часть помещений требуют проведения ремонта; не обеспечены требования к хранению инвентаря для уборки); отсутствие условий для обособленного хранения личной и санитарной одежды и др.

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