Массовое отравление детей в Одесской области: в отеле и больнице много саннарушений

Специалисты Госпродпотребслужбы осуществляют санэпидрасследование для установления обстоятельств группового отравления детей в двух заведениях Одесской области — отеле Bugaz Sea View курорта Грибовка и в нефрологическом отделении областной детской больницы.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, в этих учреждениях обнаружено несоблюдение гигиенических требований к технологическим процессам изготовления блюд.

«Специалисты Госпродпотребслужбы проверили условия в гостинице Bugaz Sea View, откуда 27 июля были госпитализированы девять детей, из них 8 детей в возрасте от 9 до 12 лет госпитализированы в инфекционное отделение Овидиопольской больницы с диагнозом «острый гастроэнтероколит». По результатам проверки установили ряд нарушений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружено, в частности, несоблюдение гигиенических требований к технологическим процессам изготовления блюд: несоблюдение требований к хранению пищевых продуктов, не проводилась обработка яиц, несоблюдение санитарного режима (санитарное состояние помещений неудовлетворительное, отсутствуют дезинфекционные средства); отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом: в санузле для персонала отсутствуют антисептик для рук, одноразовые полотенца, жидкое мыло и пр.

Кроме того, не ведётся документация, подтверждающая безопасность и качество продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Во время санэпидрасследования в областной детской больнице, где заболели пятеро детей в нефрологическом отделении, установлено, что детям стало плохо после употребления готовых блюд, поставщиком которых в лечебное учреждение является ООО «Питание Плюс». Здесь тоже обнаружили несоблюдение гигиенических требований к технологическим процессам изготовления блюд и санитарному режиму (состояние помещений неудовлетворительное, часть помещений требуют проведения ремонта; не обеспечены требования к хранению инвентаря для уборки); отсутствие условий для обособленного хранения личной и санитарной одежды и др.

Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали для лабораторных исследований пробы пищевых продуктов, смывов, материал от больных и работников заведений питания.

Ведут уголовное производство по этим фактам следователи Одесского райуправления полиции №2. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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