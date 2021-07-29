Зеленский подписал закон об институте старост в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон о развитии института старост в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию института старост» № 1638-IX, который парламент принял 14 июля после повторного рассмотрения с предложениями Главы государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ совершенствует правовое регулирование института старост для его дальнейшего развития.

В частности, закон предусматривает, что перед вынесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета громады, который его утверждает и освобождает, обязательно проводится общественное обсуждение с жителями.

«Вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета громады уже не является обязательным, однако он будет иметь гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг», — объяснили в ОП.

Документ также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности, для городов, которые не являются административными центрами громад, утверждения советом громады положений о старосте, совмещении должности старосты и т.п.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в Вооружённых силах Украины, объяснив их необходимостью модернизировать армию.

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