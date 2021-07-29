Зеленский объяснил, зачем он провёл кадровые перестановки в Вооружённых Силах

Президент Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в Вооружённых силах Украины необходимостью модернизировать армию и 100%-ой подготовки к защите Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

Как пояснил Зеленский, сейчас необходимо активизировать выполнение заданий, которые направлены на модернизацию украинской армии и «стопроцентной подготовки военных к защите Украины в условиях современной войны».

«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», — сказал он.

Глава государства также хочет, чтобы в армии было эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней, потому что это является «основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности».

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Минобороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития ВСУ в целом», — добавил президент.

Зеленский уволил с поста начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Вместо него на эту должность назначен Сергей Шапталь.

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко уволен с поста командующего ООС. Вместо него эту должность занял Александр Павлюк.

Глава государства также уволил командующего Десантно-штурмовых войск Украины Евгения Мойсюка.

Президент также назначил Олега Синайко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

27 июля Хомчак покинул пост главнокомандующего ВСУ. Вместо него эту должность занял генерал-майор Валерий Залужный, который в 2018-2019 годах был начальником Объединённого оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединённых сил.

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский побывал в Одессе в начале июля 2021 года с целью ознакомления с ходом учений Си Бриз-2021.