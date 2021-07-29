Одесский боксёр проиграл британцу в 1/8 финала Олимпийских игр

Одесский тяжеловес Цотне Рогава проиграл поединок 1/8 финала боксёрского турнира Олимпийских игр в Токио.

Рогава уступил одному из фаворитов весовой категории британцу Фрейзеру Кларку. Цотне пытался работать первым номером, был более точным, но Кларк превосходил украинца в активности, наносил больше ударов, сообщает XSPORT.

Отмечается, что на последний раунд одесскому боксёру уже не хватило сил, но он всё равно продолжал отвечать на все удары британца, пробивал джебы навстречу, работал по корпусу, но видно было, что Кларк работал с запасом, его удары были более увесистыми и он ожидаемо выиграл.

Тем не менее, мнения судей разделились — 4:1 (30:27, 30:27, 27:28, 30:27, 30:27) в пользу Фрейзера. Один из рефери первые два раунда отдал украинцу.

Таким образом, из четырёх стартовавших мужчин-боксёров из Украины на Олимпиаде борьбу за медали продолжает только Александр Хижняк, который пробился в четвертьфинал. Остальные проиграли в первых же своих поединках.

Как сообщала Одесса News, первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина вышла в полуфинал одиночного разряда олимпийского турнира в Токио, где 29 июля встретится с теннисисткой из Чехии Маркетой Вондроушевой (№42 WTA).

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